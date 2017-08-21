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Ordu'da inek etinden ölüm iddiasına soruşturma

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Çatalpınar İlçesi'nde, kesilen ineğin etinden yedikten sonra rahatsızlandıkları ileri sürülen 3 kişiden Nevzat Meşedüzü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişinin ise tedavisi sürüyor

21 Ağustos 2017 19:09

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'nun Çatalpınar İlçesi\'nde, kesilen ineğin etinden yedikten sonra rahatsızlandıkları ileri sürülen 3 kişiden Nevzat Meşedüzü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişinin ise tedavisi sürüyor. Ordu Valiliği, ilk bulgulara göre, gıda zehirlenmesi olduğununun değerlendirildiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ordu\'nun Çatalpınar İlçesi\'ne bağlı Elmaköy Mahallesi\'nde, geçen 11 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, T.T.\'ye ait olan ineğin kesilmesinin ardından etinden yediği iddia edilen 3 kişi daha sonra rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Nevzat Meşedüzü dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 2 kişinin de aynı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. 
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kesilen hayvandan hastalık bulaştığı iddiaları üzerine Ordu Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
\"Çatalpınar İlçesi Elmaköy Mahallesi\'nde, 11 Ağustos günü 3 vatandaşımız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırılan 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşımızın da tedavisinin sürdürüldüğü olayın, ilk bulgulara göre gıda zehirlenmesi olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili adli ve idari makamlarca gerekli tahkikat ve soruşturma yapılmaktadır.\"

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