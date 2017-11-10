Ordu'da hayat 2 dakika durdu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında saygıyla anıldı.

Ordu\'nun Altınordu İlçesi’ndeki anma programı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, CHP ve MHP tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, daire müdürleri, polis, asker, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmen ile öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Sirenler çalarken saygı duruşu esnasında karayolundan geçen sürücüler de kontak kapatıp araçlarından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu.



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