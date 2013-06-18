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Ordu’da Gezi Parkı eylemcilerine saldırı

Ordu’da Gezi Parkı direnişine destek amacıyla sahile çadır kuran gençlere 5 kişi bıçaklarla saldırdı

18 Haziran 2013 14:06

Ordu’da 25 kişilik grup, Gezi Parkı direnişine destek vermek için iki gün önce Atatürk Parkı İlk Adım Anıtı önünde çadır kurdu. Dün akşam da eylemlerine devam eden gruba, ellerinde ekmek bıçakları olan 5 kişi saldırdı. Eylemcilerle tartışarak, parktaki Türk bayrağını alan saldırganlara polis müdahale etti. Gözaltına alınan grup, üstleri arandıktan sonra polis merkezine götürüldü.

CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, olayın duyulması üzerine İlk Adım Anıtı’ndaki kamp çadırlarının bulunduğu yere geldi. Eylemcilerle görüşen Yıldız, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle polis, provokasyon olaylarına karşı çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı. Eylemciler ise eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

 

 

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