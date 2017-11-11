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Ekonomi

Ordu'da fındık kapsüllerinden gübre üretimi yapılacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Fındık kapsülleri işleyerek, gübre üretip, ekonomiye kazandıracağız" dedi

11 Kasım 2017 17:05

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, \"Fındık kapsülleri işleyerek, gübre üretip, ekonomiye kazandıracağız\" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, Altınordu İlçesi\'nde kurulu belediyenin katı atık ayrıştırma tesislerinde incelemelerde bulundu. Ordu\'nun çöp sorununu çözdüklerini, çöpün ayrıştırılması yöntemiyle artık gelir elde edilmeye başlandığını belirten Başkan Enver Yılmaz, \"İlçelerimizin en güzel yerlerine, şehir merkezlerine çöp dökülüyordu. Yeni kurduğumuz tesislerle çöpün bertarafını sağlayıp, Ünye Çimento ile yaptığımız anlaşma ile de çöpten para kazanan bir kurum haline geldik. Artık güzel ilimizin hiçbir yerinde çöp sorunu kalmadı, bundan sonra da bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.
FINDIK KAPSÜLÜNDEN GÜBRE
Belediyenin katı atık ayrıştırma tesislerinde işlenen fındık kapsülünden gübre üreteceklerini kaydeden Başkan Yılmaz, projeyle ilgili şöyle konuştu:
\"Fındık bahçelerinde yapılan iyileştirme sonrası ortaya çıkan ışkınlar ve patoz sonrası oluşan kapsüller, dereleri de kirletiyor, büz ve menfezlerin tıkanmasına neden oluyordu. Artık tesis olarak fındık kapsülleri işleyerek, gübre üretip, ekonomiye kazandıracağız. Bu uygulamayla güzel Ordumuz\'un derelerini de kirlenmekten kurtaracağız.\"

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