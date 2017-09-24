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Ordu'da FETÖ'den 41 kişiye gözaltı

ORDU, (DHA) - ORDU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 71 kişiden 41'i gözaltına alındı

24 Eylül 2017 01:57

ORDU, (DHA) - ORDU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 71 kişiden 41\'i gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, polis memuru, mali müşavir, öğrenci, din görevlisi, kamu ve özel sektör çalışanı ile öğretmenlerden oluşan 71 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, düzenlediği operasyonla, şüphelilerden 41\'ni yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 30 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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