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Ordu'da FETÖ'den 14 gözaltı

ORDU, (DHA) - ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2017 18:52

ORDU, (DHA) - ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve örgütün \'mahrem askeri yapılanması\' kapsamında Ordu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında görevlerinden daha önce ihraç edilen askerlerin de olduğu 14 asker gözaltına alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin halen işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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