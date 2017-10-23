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Ordu'da evsizler için otel

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla, kentte ekonomik yoksunluk nedeniyle evsiz ve kimsesiz durumda bulunan kişilerin veya ailelerin, sokakta kalmalarını önlemek için otel kiralandı

23 Ekim 2017 18:09

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz\'un talimatıyla, kentte ekonomik yoksunluk nedeniyle evsiz ve kimsesiz durumda bulunan kişilerin veya ailelerin, sokakta kalmalarını önlemek için otel kiralandı.
Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte kimsesiz vatandaşların sokakta kalmalarını önlemek için Altınordu İlçesi\'nde otel kiralandığı belirtildi. Vali Seddar Yavuz\'un talimatıyla İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kiralanan otelde, il genelinde barınma sorunu çözülemeyen vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlanacağı belirtildi. SYDV tarafından, ilçe kaymakamlıklarına ve bazı kamu kurumlarına gönderilen yazı ile evsiz durumda olan ve ilçe imkanlarıyla barınma sorunu çözülemeyen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların Vakıf Başkanlığı\'na bildirmeleri de istendi. 

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