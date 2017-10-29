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Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıl dönümü Ordu'da da coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2017 15:44

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Ordu\'da da coşkuyla kutlandı.
Ordu\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulünün ardından kutlamalar Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında devam etti. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, protokol mensupları, adli ve askeri personel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. 
Herkesin Cumhuriyet bayramını kutlayan Vali Seddar Yavuz, \"Bu cennet vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimiz; Atatürk önderliğinde, cihat ruhu ve iman kuvveti ile şehadet şerbetini gül bahçesine girercesine içerek, bu aziz vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır\" dedi.
Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'Cumhuriyet\' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile boks, atletizm, judo, hentbol, masa tenisi, satranç, okçuluk, güreş, badminton spor müsabakalarında dereceye giren genç sporculara ödül ve madalyaları Vali Seddar Yavuz ve prptokol üyeleri tarafından verildi. Kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi. Motosiklet sürücülerinin tören geçişinde yaptığı kısa gösteride büyük beğeni topladı.

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