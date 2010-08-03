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Ordu'da çatışma: 1 şehit, 2 asker yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timine teröristler saldırdı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24 - Ordu'nun Akkuş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timine teröristler saldırdı. Bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Terörist grup, Akkuş-Salman beldesi arasındaki Salman Sapağı mevkiinde saat 12.00 sıralarında bölgeden askeri araçlarla geçmekte olan jandarma trafik timine ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin ateşe karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından terörist grup kaçarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.

Olayda Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldı.


Eruh'taki saldırı

Siirt'in Eruh ilçesinde emniyet amirliği ve lojmanlarına dün akşam roketatarlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 1 polis şehit olurken, 2 polis ve 1 sivil yaralanmıştı.


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