Ordu'da bisiklet heyecanı

ORDU’da düzenlenen Türkiye Yıldız ve Genç Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası\'nda yarışçılar, birinci olabilmek için kıyasıya pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ordu’nun \'sakin şehir\' (Cittaslow) belgesine sahip Perşembe ilçesindeki, Perşembe-Bolaman güzergahında Türkiye Yıldız ve Genç Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona 2 gün sürerken, yaklaşık 300 sporcu, Türkiye birincisi olabilmek için pedal çevirdi. Heyecanlı geçen yarışmalarda kazalar da meydana geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 300 sporcunun ve tasnif dışı olarak Azerbaycan Milli Takımı\'nın katıldığı şampiyonanın büyük ilgi gördüğünü ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından organizasyonun da son derece önemli olduğunu belirten Genç, \"Bisiklet şampiyonası bu sene sakin şehir ilçemiz Perşembe’de yapılıyor. Bu yarışma gerek ilimizin tanıtımı, yeşil ve mavinin buluştuğu kentimizin ulusal manada tanıtımı açısından en önemli organizasyonlarından biri. Parkur olarak en iyi parkurlardan birisi burada. Bu yarışmayı ilimize veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’na, destek olan Sayın Vali\'mize, Büyükşehir Belediye Başkan\'ımıza teşekkür ederiz. Aynı anda ilimizde 4 farklı organizasyonla 1000\'in üzerinde sporcu ve katılımcı ağırlıyoruz. İlimiz her geçen gün bir spor kenti oluyor” dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bisiklet yarışmasından kaza görüntüsü

-Yarışmadan görüntüler (drone çekimi)

-Mustafa Genç ile röportaj

-Yarıştan detay görüntü

-Perşembe ilçesinden görüntü (drone çekimi)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

