-Ordu'da beraberlik var ORDU (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Samsunspor arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. 7. dakikada Orduspor atağında topla buluşan Stancu sol taraftan ceza sahasında girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı. 17. dakikada gelişen Orduspor atağında Fatih Tekke'nin ceza sahasının dışından vuruşunda, topu kaleci Ertuğrul kontrol etti. 36. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Culio geldi. Bu futbolcunun vurşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. -İkinci yarı- 61. dakikada Orduspor atağında Garcia'nın sağ taraftan yaptığı ortada Fatih Tekke topun gelişine vurmak istedi. Fatih'in etkisiz vuruşunda Samsunspor savunması topu uzaklaştırdı. 63. dakikada misafir takım Orduspor kalesinde etkili oldu. Sağ taraftan kullanılan korner atışında Bance'nin kafa vuruşunda kaleci Saso topu güçlükle çeldi. 68. dakikada gelişen Samsuspor atağında Bance kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Saso'dan döndü. Maç golsüz berabere sonuçlandı.