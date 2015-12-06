Ordu'da 9 saat süren rehine krizinin nedeni ortaya çıktı

Ordu’nun Fatsa İlçesi’ndeki kuyumcuda 3 kişiyi rehin alıp, 1 kişiyi kaçmak isterken tabancayla vurarak yaralayan ve 9 saat süren rehine krizinin ardından teslim olan Gökhan S. ile kardeşi Ömer S., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İki kardeşin, bankaya olan borçlarını ödeyebilmek amacıyla önce define için kaçak kazı yaptıkları, bulamayınca kuyumcu soymaya karar verdikleri belirtildi.

Nedim Kovan ve Ferudun Altuntaş'ın DHA'da yer alan haberine göre, Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde bulunan Hasan Gül’e ait kuyumcuya dün saat 09.30 sularında kar maskeli ve ellerinde silahla giren Gökhan S. ile kardeşi Ömer S., içeride bulunan Arif Güneş, Durmuş Güngör ve Beytullah Gül’ü rehin alıp, kaçmak isteyen Murat Gül’ü tabancayla yaraladı. Murat Gül’ün tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken polisin 9 saat süren müzakeresi sonucu soyguncular 28 yaşındaki Gökhan S. ve 22 yaşındaki Ömer S. rehineleri dün gece serbest bırakıp teslim oldu. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen iki zanlı kardeş burada alınan ifadelerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere bugün hastaneye götürüldü. Adana’da inşaat işçisi olarak çalışan baba Mustafa S. ve anne Şehri S. de İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gelerek üzgün bir şekilde gelişmeleri takip etti.

4 gün önce kuyumcu soymayı planlamışlar

Ömer S.’nin bekar olduğu, yaklaşık bir ay önce İstanbul’dan Ordu’nun Çatalpınar İlçesi’ne geldikleri, bankalara kredi ve kredi kartından yaklaşık 40 bin TL borçlarının olduğu, ilçede define aradıkları, bulamadıkları için de 4 gün önce kuyumcu soymayı planladıkları ileri sürüldü. Gökhan S.’nin polise verdiği ifadede kardeşiyle olay günü otomobil kiraladıkları, kar maskesi takarak silahla rastgele bir kuyumcuya girdiklerini, kısa sürede olay yerine polisin gelip havaya uyarı ateşi açmasıyla paniğe kapıldıkları, kaçan kişinin vurulmasıyla ilgili olayında anlık yaşandığı, bu şekilde sonuçlanacağını düşünemedikleri için pişman olduklarını söylediği öne sürüldü.



Şarjörleri araçta unutup 2 milyon liralık altını çantaya doldurdular





İddiaya göre Gökhan S. ve Ömer S., soygun girişimi öncesi yanlarında bulunan tabancalara ait yedek 2 dolu şarjörü olayın heyecanıyla otomobilin içinde unuttu, bir daha da dönüp alamadı. Ağabey- kardeş, termal kameralara yakalanmamak için başlarına geçirdikleri iki kar maskesi arasına jelatin folyo yerleştirdi. Soygun girişimi sırasında iki kardeş, çantalara yaklaşık 2 milyon TL tutarında vitrindeki bilezikleri doldurdu.



Anne oğullarıyla görüştü



Telefonla dün olay yerinde oğullarını ikna edemeyen gözüyaşlı Tanne Şehri S.’nin de oldukça üzgün ve bitkin olduğu gözlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek oğullarıyla son defa görüşen Şehri S. daha sonra dışarı çıkarak eşiyle birlikte burada bekleyişini sürdürdü. Gökhan S. ve Ömer S. elleri kelepçeli şekilde polis otosuna bindirilerek Adliye’ye götürülürken anne Şehri S. de yanından yolda geçen içinde çocuklarının olduğu otomobilin arkasından bakakaldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Adliye’de ifadeleri alınan zanlılar daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.