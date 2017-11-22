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Ordu'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, tutuklu yargılanan 3 sanığa 6 yıl 10 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hasip cezaları verildi

22 Kasım 2017 18:25

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, tutuklu yargılanan 3 sanığa 6 yıl 10 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hasip cezaları verildi.
Ordu 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan 3 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Örgüt üyeliği ve \'ByLock\' kullandığı suçlamasıyla yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Güven A. 6 yıl 10 ay 15 gün, meslekten ihraç edilen polis memuru Yalçın A. 6 yıl 10 ay 15 gün, Ramazan Y. ise 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 

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