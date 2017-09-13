Ordu'da 2 FETÖ sanığına hapis cezası

ORDU, (DHA) - ORDU\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve tutuklu yargılanan, örgütün \'mahrem imamı\' olduğu iddia edilen Emir K. 10 yıl 6 ay, \'emniyet abisi\' Halil A. ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak hakkında Ordu 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan \'ByLock\' kullanıcısı ve örgütün \'mahrem imamı\' olan Emir K.\'ya 10 yıl 6 ay, \'emniyet abisi\' Halil A.\'ya ise 9 yıl hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.