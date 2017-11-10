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Ordu'da 17 yaşındaki İbrahim'in intiharında 'Mavi Balina' iddiası

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Can Duman, kendisini evindeki doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi

10 Kasım 2017 16:02

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Can Duman, kendisini evindeki doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Duman\'ın \'Mavi Balina\' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Can Duman, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Eve gelen ailesi, Duman\'ın cansız bedeniyle karşılaşınca şoke oldu. Gencin cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İbrahim Can Duman\'ın \'Mavi Balina\' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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