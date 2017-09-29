Ordu'da 16 FETÖ şüphelisi tutuklandı

ORDU, (DHA) - ORDU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, mahkeme sevk edilen 16 kişi tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 22-28 Eylül tarihleri 103 kişi şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. 56 şüphelinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan ifadesi alınarak mahkemeye sevk edilen 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

