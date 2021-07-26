Ordu ve Giresun'da sele karşı anonslu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların Rize, Trabzon ve Giresun illerini de kapsayacak şekilde etkili olacağı açıklanmasının ardından Giresun’un doğu tarafındaki ilçelerde de cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Ordu’da da, 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren salı günü yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimleriyle Giresun’un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da cami hoparlörlerinden anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Giresun’un Espiye ilçesindeki köy camisinde yapılan uyarıda, vatandaşların, dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri, mecbur kalmadıkları sürece kendilerini güvende hissettikleri yerlerden ayrılmamaları konusunda anons yapıldı.

Ordu'da 19 ilçeye uyarı

Ordu’da, meteoroloji ve AFAD’dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekilerek, "Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27 Temmuz Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kilogram metrekare) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

19 ilçede cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi” denildi.