Ordu Valiliği duyurdu: Ticari işletmelere tanesi 85 kuruştan maske satışı başladı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, valilik, Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi'nden ücreti karşılığında maske almak için başvuru yapılabileceğini belirterek, Sanayi ve Ticaret Odası'ndan ihtiyaç sahibi sayısını bildirmesini istedi.