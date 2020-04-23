Ordu Valiliği duyurdu: Ticari işletmelere tanesi 85 kuruştan maske satışı başladı
CHP'li Adıgüzel, "Ücretsiz deyip belediyelerimizin ücretsiz dağıtımını engelliyor, sonra da satışa çıkarıyorsunuz" diye tepki gösterdi
23 Nisan 2020 07:27
Ordu Valiliği, 10 ve daha üzeri personel çalıştıran ticari işletmelere, tanesi 85 kuruştan maske temin edileceğini bildirdi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, valilik, Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi'nden ücreti karşılığında maske almak için başvuru yapılabileceğini belirterek, Sanayi ve Ticaret Odası'ndan ihtiyaç sahibi sayısını bildirmesini istedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise bu karara tepki göstererek, “Maske dağıtımı ücretsiz diyorsunuz. Belediyelerimizin ücretsiz dağıtımını engelliyorsunuz. Şimdi de 50 kuruşluk maskeleri 85 kuruştan satışa çıkarıyorsunuz'' dedi.