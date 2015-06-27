Ordu Valiliği dilenciliği yasakladı, 'Suriyeli'leri geri gönderceğiz' dedi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kentte iddiaya göre Ramazan ayı dolayısıyla artış gösteren dilencilik olaylarını Valilik olarak yasakladıklarını belirterek, 'Dilencilik suretiyle yardım isteyenlere Ordu’da geçit vermeyeceğiz. Kanunda zaten bu yasak, genelgemiz olacak" dedi.

Vali Balkanlıoğlu 'Teravih namazı dilenip gidiyorlar, burayla hiçbir alakası yok' dediği dilencilere engel olacağını, ayrıca il dışından kente gelen Suriyeli dilencilerin de toplanarak kayıtlı oldukları illere geri gönderildiğini, Suriyeliler’in de dilenmelerine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kentte Ramazan ayı nedeniyle artan dilencilere karşı Valilik olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Kabahatler Kanunu’na göre dilenciliğin yasak olduğunu hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, kentteki dilencilerin büyük bölümünün il dışından geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Son zamanlarda Suriyelilerin de kentte dilendiğini, bunlara da kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Balkanlıoğlu, "İlimizde dilenciliğin yasak olduğuna dair bir genelgemiz olacak. Zaten mevzuatı hatırlatacağız. Dilenmek, dilencilik zaten Yardım Toplama Kanunu’na ve Kabahatler Kanunu’na göre yasak. Dilencilik suretiyle yardım isteyenlere Ordu’da geçit vermeyeceğiz. Bu konuda genelgemiz, afişlerimiz, duyurularımız olacak bugünlerde. Ramazanda artan, milletin rahatsızlığını ortaya koyan dilenci sayısındaki artıştan dolayı gereksinim duydu. İnsanlar mağdursa yardım etmek lazım, ama ihtiyaç sahiplerini bulup vermek gerekir" dedi.



'Dilenenlerin ihtiyaçları karşılanacak'

Mağdur durumda olan dilenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını Valilik olarak karşılayacaklarını kaydeden Balkanlıoğlu, yaptıkları incelemede insanları rahatsız edercesine dilenen kişilerin birçoğunun ihtiyaç sahibi olmadığı, kent dışından geldiklerinin belirlendiğini hatırlattı.

Balkanlıoğlu, "Ordu’da dilencilik yasaktır, zaten kanunda yasak. Biz bunu Ordu’da bir kampanya ve talimat şekline getirerek bunu düzenliyoruz. Bunu yasakladık derken bir de çözümümüz var; dilenen herkesin ihtiyacını karşılama sözünü veriyoruz Valilik olarak. Eğer dilenen bir insan varsa onlara yardım etmek yerine Valiliğe, emniyete, zabıtaya ihbar etsin vatandaşlarımız. Bu dilenenlerin büyük bölümü başka illerden arabalarla ilimize geliyor, sabahleyin meydana çıkıyorlar. Teravih namazı dilenip gidiyorlar, burayla hiçbir alakası yok" dedi.



Vali Balkanlıoğlu ayrıca il dışından kente gelen Suriyeli dilencilerin de toplanarak kayıtlı oldukları illere geri gönderildiğini, Suriyeliler’in de dilenmelerine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.