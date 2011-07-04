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Dünya

ORDU MUHALİFLERİN ZAFERİNİ KABUL ETTİ BANGKOK (A.A)

04 Temmuz 2011 11:02

-ORDU MUHALİFLERİN ZAFERİNİ KABUL ETTİ BANGKOK (A.A) - 04.07.2011 - Tayland'da ordu, dün yapılan seçimlerde muhalefet partisinin zaferini kabul etti. Savunma Bakanı General Prawit Wongsuwon, ''Sonucu kabul ediyoruz, başka ne yapabiliriz? Halk kendisini açıkça ifade etti, o halde askerlerin yapacağı bir şey yok'' açıklamasında bulundu. Seçim Komisyonu da, muhalefet partisi Puea Thai'nin 500 sandalyeli parlamentoda 265 sandalye kazandığını ilan etti. Öte yandan, dün yapılan genel seçimlerde hezimete uğrayan Başbakan Abhisit Vejjajiva, Demokrat Parti Genel Başkanlığını bıraktı. Basın toplantısı düzenleyen Abhisit, ''Parti önceki seçimlerden daha az sandalye kazandığına göre, iyi bir lider olarak istifa ederek sorumluluğu üstleniyorum'' ifadesini kullandı. Partisinin 2 aya kadar yeni bir lider seçeceğini de söyleyen Abhisit, dün seçim hezimetinin ardından yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul etmiş ve ''Netice açık, Puea Thai seçimi kazandı, Demokratlar kaybetti'' demişti. Demokratlar dünkü seçimlerde 159 sandalye kazanmış, kansız bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Thaksin Şinavatra'nın kız kardeşinin muhalefet partisi Puea Thai ise 265 sandalye kazanmıştı.

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