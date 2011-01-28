-ORDU İŞ BAŞINDA KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de ordu birlikleri, devlet televizyonunun da içinde bulunduğu Enformasyon Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının kontrolünü yeniden sağladı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, askerler bu bakanlıkları yeniden ele geçirirken, şiddet olayı meydana gelmedi. Askeri birlikler, adalet, sanayi ve ticaret bakanlığı ve diğer birçok bakanlığın önünde askeri araçlarla barikat kurdu. Bu arada, göstericiler, Nil Nehri kenarındaki Dünya Ticaret Merkezi ve otelini ateşe verdiler. Ordu birlikleri Kahire'deki tüm hassas noktaları kontrol altına aldı.