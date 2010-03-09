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Dünya

'Ordu-hükümet gerilimi Türkiye'nin kredi notunu etkiliyor'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,Türkiye'nin kredi notunun 'yatırım seviyesi'ne yükseltilmesinin kısa vadede olası görünmediğini açıkladı.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ordu ile hükümet arasındaki gerilim nedeniyle Türkiye'nin kredi notunun 'yatırım seviyesi'ne yükseltilmesinin kısa vadede olası görünmediğini açıkladı.



Fitch'in üst düzey yöneticilerinden Edward Parker Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, "İşler iyi gitse de, anayasa değişikliklerinin ciddi bir siyasi kriz olmadan geçeceği konusunda ikna olmadan, seçimden önce Türkiye'yi 'yatırım seviyesi'ne yükseltmemiz olası değil" diye konuştu.


Fitch son dönemde Türkiye'nin kredi notunu yükselten ilk kuruluştu.


Türkiye'nin kredi notu BB-'den BB+'ya yükseltilmişti.


Edward Parker ordu ile hükümet arasındaki "fay hattı"nın bir süre daha varlığını sürdüreceğini ve "gürültü" çıkarmaya devam edeceğini söyledi.


Parker yatırımcının Türkiye'deki riskleri değerlendirirken bunu da hesaba katması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Parker, "İşlerin 2007-2008'de olduğu kadar ciddileşeceğini tahmin etmiyoruz. Ama olağanüstü bazı gelişmeleri de ihtimal haricinde göremeyiz" diye konuştu.


İngiltere ile ilgili kaygılar


Aynı konferansta konuşan, Fitch'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu uzmanı Brian Coulton, İngiltere'nin kredi görünümünün bozulduğunu, ancak kredi notunun şu andaki -AAA seviyesinde korunabileceğini söyledi.


Coulton İngiltere'nin daha ciddi mali düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu, mevcut düzenlemelerden rahatsız olduklarını belirtti.


Coulton aynı kredi notuna sahip ülkelerden acilen harekete geçmesi gerekenlerin İngiltere, İspanya ve Fransa olduğunu kaydetti.

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