-ORDU GÖSTERİLERİN BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır ordusu, Mısırlıların mesajlarını ilettiğini, taleplerinin duyulduğunu belirterek, ülkede normal yaşantıya dönülmesini istedi. Ordu sözcüsü, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıldan fazla süren iktidarının sona ermesi talebiyle yaklaşık 1 haftadan fazla bir süreyle yapılan gösterilerin bitirilmesi çağrısında bulundu. Sözcü, "Ordu birlikleri size sesleniyor. Taleplerinizi ifade etmek için sokaklara çıktınız ve normal yaşamı yeniden kuracak olan sizlersiniz" dedi. Protestocuların sokakları terk etmesi çağrısında bulunan Sözcü, mesajın ve taleplerin duyulduğunu söyledi. Öte yandan, olaylar nedeniyle engellenen internet erişiminin de yeniden normale döndüğü belirtildi. -"ABD, FELAKETİN KAPISINI ARALIYOR"- Amerika'yı Mısır konusunda eleştiren İsrail'in eski Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Amerikalılar, Mübarek'i ülkesini terk etmeye çağırırken, Ortadoğu'da bir felaketi davet etmektedirler" dedi. Amerikalıların bu tavrının, Mübarek'i ağır yaraladığını bildiğini söyleyen Ben-Eliezer, bu tavrı doğru bulmadığını vurguladı. "Uzun yıllar boyu Batı ülkeleri bile Mübarek'i Amerikalılar ve Siyonistlerle işbirliği yapmakla suçlarken, ABD'nin şimdi kendisini yapayalnız bıraktığını" ifade eden Ben-Eliezer, "Onu yalnız bırakanların, bu sonucun Ortadoğu için yaratacağı etkileri farkında olduklarını sanmıyorum" diye konuştu. Ben Eliezer, Mısır Cumhurbaşkanının dün yaptığı konuşmayı da izlediğini ve bu konuşmada, karşısında "kırgın bir lider" gördüğünü aktardı. Mübarek'in "bir telefonla randevu alınabilecek" bir lider olduğunu, görevini onuru ile bitirmeyi amaçladığını belirten Ben-Eliezer, "Bu lider, 30 sene boyunca ülkesine hizmet etti. Şayet Mısır halkına seslenme imkanım olsaydı, kendilerinden 30 sene ülkesine hizmet etmiş bulunan bu liderin görevini saygı ve onuru ile bitirmesine izin vermelerini rica ederdim" dedi. Mübarek ile daima derin ve iyi ilişkiler içinde bulunduğunu, Mübarek'in İsrail'in iyi dostu olduğunu da kaydeden Ben-Eliezer, Mübarek'in görevinden çekilmesi ihtimaline atıfta bulunarak, "Bu durum, bizim açımızdan net bir zarar anlamına geliyor. Mısır, bölgedeki en güçlü ordulardan birine sahip. Mısır'ın bir rejim değişikliğine uğraması halinde, İsrail için en tehlikeli ve tehdit edici komşu haline gelebilir" dedi. -2 BİN 573 VATANDAŞ TÜRKİYE'DE- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Mısır'daki olaylar dolayısıyla 2 bin 573 vatandaşı Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 itibarıyla Mısır'a gönderilen 8 özel uçak ile bin 678 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Tarifeli 6 uçak ile de 895 kişinin Türkiye'ye geldiğini kaydeden Ersoy, böylece toplam 2 bin 573 kişinin Mısır'dan tahliye edildiğini bildirdi. Ersoy, Mısır'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdürüldüğünü ifade etti. -OLAYLARIN TİCARETE ETKİSİ- Mısır'da devam eden protestolar nedeniyle, bürokrasinin ve bankacılık sektörünün faaliyetlerini durdurduğu, buna bağlı olarak da Türk işadamlarının, bu ülkeyle ticareti geçici olarak askıya aldığı belirtildi. Merkezi Mersin'de bulunan Türk Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Doğan Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleriyle olan ticari ilişkilerinin her geçen yıl daha iyi seviyelere ulaştığını söyledi. Ancak zaman zaman elde olmayan bazı nedenlerle ticarette sıkıntıların gündeme geldiğini anlatan Narin, 2010 yılında 2.2 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 3.2 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğu Mısır ile de son 5 günlük süreçte sıkıntıların yaşandığını belirtti. Narin, şöyle devam etti: "Şu an için işadamlarımız ticareti durdurdu. Çünkü Türkiye'den yola çıkan malların Mısır'daki alıcıya ulaşıp ulaşmayacağı belli değil ve ulaşsa bile para transferini gerçekleştirecek bankacılık sektörü yok. Bu nedenle de şu an için ticaret askıya alınmış durumda."