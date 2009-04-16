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'Ordu göreve demek suç değil'

Ergenekon davasından yargılanan Avukat Kemal Kerinçsiz, ‘Ordu göreve’ pankartı açmanın suç olmadığını ileri sürdü

16 Nisan 2009 03:00

Ergenekon davasından yargılanan Avukat Kemal Kerinçsiz, ‘Ordu göreve’ pankartı açmanın suç olmadığını söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 10 gündür savunma yapan Kerinçsiz, iddianameyi yazan savcılara yönelik, "Bunları yazan insan değildir" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, Kerinçsiz'i, konuşmasında ölçülü olması konusunda uyardı.

'Ayıp ediyorsunuz'

Hukukçu olduğunu ve ne konuştuğunu bildiğini ifade eden Kerinçsiz'in, "Ölçümü bilirim. Kimse bana ölçümü öğretemez" demesi üzerine Başkan Şengün, "Bilmiyorsunuz. Polemiğe girmek istemiyorum. Ayıp ediyorsunuz" dedi.

Savunmasının kesilmemesi gerektiğini belirten Kerinçsiz ile Başkan Şengün arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

İddianameyi, "Şaka savcıların düzenlediği şaka iddianame" olarak yorumlayan Kerinçsiz, "Haksız olarak yargılandığını, bunu yapanlar ile Cumhuriyet ve demokrasi karşıtı olanların da yargılanacağını, ancak bunun şaka savcı ve şaka iddianamelerle olmayacağını" öne sürdü.

Kerinçsiz, "Ordu göreve" pankartı açmanın suç olmadığını ifade ederek, ordunun göreve gelmesini istemenin yasal bir hak olduğunu savundu.

Dağlıca baskını sonrasında, o bölgede olağanüstü hal uygulamasına geçilmesini de istediğini belirten Kerinçsiz, o dönemde terör olaylarının arttığını, olağanüstü hal istemenin bir anayasal hak olduğunu söyledi.

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