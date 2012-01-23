Ordu-Giresun Havaalanı dolduruluyor!

T24 - Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için hazırlanan Ordu-Giresun Havaalanı Projesi’nde dolgu çalışmalarına başlandı.





Havaalanı İnşaatı Proje Müdürü Ömer Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin zemin etüdü çalışmaları sonrasında dolgu işlemine başlandığını söyledi.



Çalışmaların hedeflenen sürede tamamlanmasının planlandığını belirten Işık, şunları kaydetti:



"Dün itibariyle fiilen havaalanı inşaatına başlamış durumdayız. Hedefimiz 2013 yılı sonuna kadar çalışmaları tamamlamak. Proje hesaplarına göre dolgu çalışmasında yaklaşık 29 milyon ton taş kullanacağız. Şu anda taşları aldığımız ocakta yaklaşık 3 milyon kadar taş rezervi var. Bu taş bitmeden diğer ocaklara da geçiş yapacağız. Şu an itibariyle taş ocağı yolunun fiziki yönden uygun değil. Bu sebepten dolayı 10 kamyon ile işe başladık. Ay sonuna kadar bu kamyon sayısı 60’a yükselecek. Günlük ortalama 50 ile 55 bin ton arasında taşı havaalanı inşaatı deniz dolgusuna getirmeyi hedefliyoruz."

"Gülyalı halkı çalışmaları heyecanla takip ediyor"



Öte yandan Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, havaalanı inşaatının deniz dolgusu işlemlerinin başlamış olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Tüm Gülyalı halkının havaalanı inşaatını heyecanla takip ettiğini de belirten Şen, şöyle devam etti:



"Her şeyden önce bu projemizi ilçemize kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Havaalanı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki bu süreç herkesi memnun ettiği gibi bizleri de mutlu ediyor. Özellikle Gülyalı halkı her gün inşaat alanına giderek çalışmaları yakından izliyor. Büyük bir heyecanla çalışmaları takip ediyor. Yavaş yavaş havaalanı inşaatında fiziki değişiklikleri de görmeye başladık. İnanıyorum ki belirtilen sürede havaalanı tamamlanmış olacak ve Ordu ile Giresun illerinin ortak kullanımına açılacak."



Şen, Ordu-Giresun Havaalanı’nın ilçelerine büyük faydalarının olacağını da sözlerine ekledi.

