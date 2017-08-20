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Ordu Emniyet Müdürü Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atandı

20 Ağustos 2017 13:55

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı\'na atandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ise, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi.
Resmi Gazete\'de bu gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik polis başmüfettişi olarak merkeze alındı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne de Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve merkeze bağlı birimlere yapılan atamada ise, polis başmüfettişi Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı görevine getirildi. Çelik, geçen 23 Temmuz\'da Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri\'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz ile protokolde yer tartışması nedeniyle arbede çıkmıştı. Şenliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da arbede sırasında alanı terketmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili Çelik ve Yılmaz için Ordu\'ya iki mülkiye başmüfettişi göndermişti. Bunun üzerine Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep ederek yıllık izne ayrılmıştı.

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