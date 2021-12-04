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Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı

Üç çocuğun da sabıkaları olduğu ortaya çıktı

04 Aralık 2021 13:29

Ordu’da girdikleri oto galeriden otomobil çalan ve en son İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 çocuk yakalandı.

Yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.

Olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.

Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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