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Ordu’da parke fabrikasında yangın: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

30 Nisan 2021 16:04

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Uzunisa köyünde bulunan parke fabrikasının yağ deposunda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevleri fark eden işçiler, hemen fabrikadan çıkıp, itfaiyeye haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FabrikaOrduitfaiyeYangın3 işçiAltınorduUzunisa
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