Ordu'da köylüler, HES'e karşı iş makinelerinin önünde eylem yaptı

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'nde yapılmak istenen Hidroelektrik Santraline (HES) karşı köylüler, iş makinelerinin önüne oturarak dereye inmelerini bir kez daha engellediler. İş makinesi önünde oturan köylü kadın, "Devleti ayakta tutan halk değil mi? Bir kere de devlet halkın yanında olsun" diyerek tepki gösterdi.

Korgan'ın Çiftlik köyünde HES yapmak isteyen şirket bugün sabah saatlerinde jandarma ile köye geldi. Jandarma, bölgeye gelmek isteyen köylülerin geçişini engelledi. Buna karşı köylüler fındık bahçelerinden geçerek bölgeye girdiler.

İş makinelerinin önüne oturarak köylerinde HES istemediklerini söyleyen köylüler ile jandarma karşı karşıya geldi. Makinelerin deredeki çalışmalarını engellemek için kepçenin önünde oturan köylü kadın, "Devleti ayakta tutan halk değil mi? Bir kere de devlet halkın yanında olsun. Hayır cebini kim dolduruyorsa onun yanında. Ben elektriksiz dururum ama ırmaksız durmam" diyerek tepki gösterdi.

Köylülerin direnmesi sonucu, iş makineleri bir kez daha dereden çıkarıldı ve çalışması engellendi.

Köylüler, geçtiğimiz cumartesi günü de köye gelerek çalışmalara başlamak isteyen şirketin iş makinelerini yolu kapatarak engellemişti. (ANKA)