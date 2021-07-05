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Ordu'da iş cinayeti: Beton zemine düşen işçi öldü

05 Temmuz 2021 16:54

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek beton zemine çakılan bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada yapımı devam eden inşaatta çalışan F.Ö.(56) isimli bir işçi, dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine kafasının üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, F.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, işçinin cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İnşaat firması sahibinin, savcılık kararıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA) 

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