Ordu’da fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahilköy Mahallesi'nde Mustafa ve Murat Uslu adlı kardeşlere ait 5 katlı fındık fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikanın ikinci katında bulunan fındık kavurma fırınında yangının başlaması üzerine çalışanlar kısa sürede binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları da destek verdi. Bu sırada dumandan etkilenen Özkan Türedi ve Osman Bolat'a 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.