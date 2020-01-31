Ordu'da doğal gaz ana boru hattı patladı

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde meydana gelen doğal gaz ana boru hattı patlamasında iki evde hasar meydana geldi.



BOTAŞ'a ait ana doğal gaz boru hattında meydana gelen büyük patlama sonrasında olay bölgesinde bulunan iki ev hasar alırken, olayın yaşandığı bölgede ise yaklaşık 5 metrelik bir çukur oluştu.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bulurken vatandaşlar ise bölgeye yanaştırılmadı.



Yaşanılan olay sonrası ise Fatsa ilçesine giden ana boru hattında oluşan hasar nedeniyle Fatsa'ya birkaç gün doğal gaz verilemeyeceği öğrenilirken, ekiplerin kısa sürede çalışmalarını bitirmesinin ardından gazın tekrar açılacağı öğrenildi. (İHA)