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Ordu'da CHP teşkilatı Koronavirüs sebebiyle kapatıldı

17 Kasım 2020 21:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.

CHP Ordu İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Personellerimizin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23.11.2020 tarihinde açılacaktır."

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