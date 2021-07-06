Ordu'da bir mahalle, 21 Koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle karantinaya alındı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Damyeri Mahallesi, 21 Koronavirüs vakası görülmesinin ardından önlem amacıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisince yeni karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

"Kesin vaka sayısını tespit etmek için filyasyon ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor"

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul'dan Ordu'nun Akkuş ilçesine ziyaret için geldikleri tespit edilen 2 vatandaşın, semptom göstermedikleri halde Covid-19 taşıyıcısı çıktığı belirtildi.

Temas ettikleri kişilerde görülen semptomlar nedeniyle yürütülen filyasyon çalışmaları sonucunda, Damyeri Mahallesi'nde toplam 21 vaka tespit edildiği ve mahallenin karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, kesin vaka sayısını tespit etmek için filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.