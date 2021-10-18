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Ordu'da bir doktor hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı

18 Ekim 2021 10:25

Ordu Ünye'de özel bir hastanede görevli doktor, iddiaya göre hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Olay, ilçede bulunan özel bir hastanede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hasta yakını olan baba ve oğul N.A ve N.C.A acil serviste görevli doktor K.G. ile “Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor” diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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