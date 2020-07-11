Ordu'da 20 dakika arayla aynı yerde iki kişi boğuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için aynı yerde denize giren iki kişi 20 dakika arayla boğuldu.

Ünye'nin Burunucu Mahallesi Çamlık Mevkii’nde denize giren Mustafa Ilık isimli kişi akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Ilık, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı yerde 20 dakika sonra meydana gelen bir diğer olayda ise Oğuzhan Dönmez, akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı balık adamlar sevk edildi. Yapılan çalışmalarla Dönmez’in cansız bedeni, sudan çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)