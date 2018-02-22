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Ordu Çevre Yolu'na heyelan engeli

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun tamamlanarak trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini, bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe açılmasının geciktiğini söyledi

22 Şubat 2018 23:59

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu\'nun tamamlanarak trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini, bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yolun trafiğe açılmasının geciktiğini söyledi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolu\'nda incelemelerde bulunarak Karayolları 7\'nci Bölge Müdürü Kenan Keskin\'den bilgi aldı. 21 kilometrelik yolun 500 metrelik bölümünde heyelan meydana geldiğini, 65 kilometrelik fore kazıkla bu bölgede çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Vali Yavuz, çalışma yapılan yerin üst bölgelerinde de toprakta hareketlilik olduğu yönünde tespitlerin olduğunu söyledi. 1 milyar 600 milyon TL\'ye mal olacak olan projenin, hükümetin bölgedeki en önemli yatırımlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, \"Maalesef çalışmanın üst kesimlerde bir hareketlilik olduğu yönünde arkadaşlarımızın tespitleri var. Bununla ilgili olarak da yine teknik ekiplerimiz bir değerlendirme çalışması gerçekleştirecek. Bu çalışma neticesinde ne yapılması gerektiğine dair bir karar verilmesi gerekiyor. Uzman ekipler hesaplamalarını yapacaklar. Heyelan nedeniyle bu hizmet ve yatırımların da gecikmesine sebep oluyor\" dedi.
Vali Seddar Yavuz, Çevre Yolu\'nun birinci etabının tamamlanarak trafiğe açılmasından sonra, Altınordu şehir içi geçiş trafiğinde de ciddi rahatlama meydana geleceğini sözlerine ekledi.

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