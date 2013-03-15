Ordu büyükşehir oldu

Ordu'nun büyükşehir belediyesi olmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu'nda, Ordu'nun büyükşehir belediyesi olmasını öngören kanun teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik yapıyor.

Kanuna göre, Ordu'da, Ordu Belediyesi'nin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulacak.

Ordu'nun büyükşehir belediyesi olmasıyla, büyükşehir belediyesi sayısı da 30'a yükselmiş oldu.

Kanunla, İçişleri Bakanlığı'na 156, Maliye Bakanlığı'na 9, Milli Eğitim Bakanlığı'na 16, Sağlık Bakanlığı'na 21, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 9, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğü'ne 81, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 6 ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 1 kadro ihdas ediliyor.

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 19 Mart Salı günü sat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.