Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin iptal ettiği çöp tesisinin inşasına devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi tarafından ipla kararı veriliene Ünye Cevizdere Havzası'ndaki çöp tesisinin inşasına devam ediyor.

Söz konusu tesiste çöplerin biriktirilmesi ve Ünye Çimento Fabrikası’nda yakılması planlanıyor. Fakat tesisin çalışması halinde Ünye Günpınarı Mahallesi’nde bulunan Tozkoparan Mağarası ile Kral Mezarı çöp kokusu ve etkisi altında kalarak, değerini yitirecek. Tesisin zararı bununla da sınırlı kalmıyor. Cevizdere Vadisi’ndeki yeraltı ve kaynak suları, tehdit altında kalacak.



Birgün'den uğur AŞhin'in haberine göre, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı uygulamamasının üzerine Cevizdere Platformu’nun avukatı İrfan Yıldız Beşlioğlu, belediyeye, valiliğe ve Ünye Çimento Fabrikası’na ihtarname gönderdi. İhtarnamede, çöp tesisinin yaşam alanlarına yakın olduğu, bitişiğinde tarım arazilerinin bulunduğu ve su kaynaklarının var olduğu dile getirildi. Ordu İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘iptal’ kararının hatırlatıldığı ihtarnamede, yargının kararına uyulmaması haline yasal hakların kullanılacağı vurgulandı. İhtarnamede, “Tüm bunlara rağmen devam eden ‘mekanik ayrıştırma, gruplandırma ve transfer istasyonu binasının yapımı, derhal durdurulmalıdır. Belediye hâlâ çöp tesisi yapmaya ve Altınordu’dan gönderilen çöpü kabul etmeye devam etmektedir. Ortada hukuka aykırı fiiller vardır. Bu çöp tesisine son verilmesi gerekmektedir” denildi.

‘ÇED raporu almadan tesis yapılamaz

BirGün’e açıklamada bulunan Avukat İrfan Yıldız Beşlioğlu, tesisin inşasında birçok hukuksuzluk yaşandığını ifade etti. Çöp tesisi için başlatılan ÇED sürecinde, ‘halkın katılımı toplantısı’nın yapılmamasına dikkat çeken Avukat Beşlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu alana ÇED raporu almadan tesis yapılamaz. Rapor alındığı vakit ise raportörlerin bu tesisi uygun görmesi, olur vermesi imkansız. Bu tesisin kurulduğu alan imara açılamaz” diye konuştu.

“Buraya konmak istenen çöp tesisi geçici değildir. Belki 100, belki 200, belki de 300 yıl içindir” diyen Avukat İrfan Yıldız Beşlioğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ünye Çimento Fabrikası’nda yakıt olarak kullanılacak bu çöpün, Ünye halkını ve Cevizdere Vadisi’ni doğrudan etkileyeceği kuşkusuz. Çimento fabrikasının bacasından çıkacak kirli gaz havaya karışarak tüm bölgeye yok edici etki yapacak. Çimento fabrikasının hemen bitişiğinde konutlar var, Cevizdere Irmağı var. İki yıl öncesine kadar Ünye’nin içme suyunun temin edildiği bu sulak alana çöp tesisi yapılamaz. Ünye’nin bu su kuyularına yine ihtiyacı olacak. Başta çöp toplama tesis olmak üzere Ünye Çimento Fabrikası’nın çöp yakması Anayasa’ya aykırıdır.”