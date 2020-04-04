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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’den kendisini 65 yaş üstü diyerek zabıtaya şikâyet eden gençlere: Şimdi hesaplaşma zamanı

04 Nisan 2020 07:08

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikâyet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı beğeni topladı.

Belediye Başkanı Güler Twitter'dan "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu.

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