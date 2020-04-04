Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’den kendisini 65 yaş üstü diyerek zabıtaya şikâyet eden gençlere: Şimdi hesaplaşma zamanı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı <strong>Hilmi Güler</strong>, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikâyet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı beğeni topladı.</p>\n<p>Belediye Başkanı Güler Twitter'dan "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1585973522948-guler.jpg" alt width="488" height="441" /></p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-koca-aciklama-yapiyor,870627" target="_blank" rel="nofollow noopener">Türkiye'de Koronavirüs | 69 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 786 yeni tanı kondu; hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e; toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi</a></strong></p>\n</body>\n</html>