-ORDU BANYAS'TAN ÇEKİLİYOR ŞAM (A.A) - 13.05.2011 - Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmud, ordunun ülkenin kuzeybatısındaki Banyas'tan çekilmeye başladığını duyurdu. Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, ordunun geçen cumartesi günü girdiği Banyas'ta güvenliğin tesis edildiğine emin olduktan sonra birliklerin aşamalı olarak çekildiğini söyledi. Bakan ayrıca güneydeki Dera ve civarında konuşlandırılan birliklerin de bölgeden çekilmesini tamamladığını kaydetti. Mahmud, ''Hayat bütün bu bölgelerde normal ritmine dönmeye başladı'' ifadesini kullandı.