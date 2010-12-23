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Spor

''ORDİNARYÜS'' HAFTA BAŞI TABURCU İSTANBUL (A.A)

23 Aralık 2010 15:37

-''ORDİNARYÜS'' HAFTA BAŞI TABURCU  İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Lefter Küçükandonyadis, 86. doğum gününü tedavi gördüğü Şişli Özel Memorial Hastanesi'nde kutladı. Lefter'in doktoru Deniz Şener, efsane futbolcunun hafta başında taburcu edileceğini söyledi.  Yoğun bakımdan çıkan Lefter Küçükandonyandis'in odasında doğum günü kutlaması yapıldı. Kızı Aliki Dalkan'ın elinden pasta yiyen Lefter Küçükandonyadis, mumları da üfledi.  Lefter Küçükandonyandis'in sağlık durumuyla ilgili ünlü kalp doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez ile Uzman Doktor Deniz Şener açıklama yaptı. Uzman Doktor Deniz Şener, Lefter'in sağlık durumunun hızla düzeldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''Bugün yoğun bakımdan çıkarıp servise aldık. Durumu olumlu ve hızla düzeldi. Sağlık durumu iyi diyebiliriz ama tamamen düzelmiş değil. Bilinen eski kalp damar ve kalp kapak hastalıkları devam ediyor. İhtimamla bakımı sürecek. Kötüleşmesine neden olan zatürre ve böbrek problemi çözüldü. Tedavisi sürecek. Birkaç gün daha hastanede tutacağız. Hafta başında taburcu edeceğiz. Taburcu olduktan sonra da yakın takibimiz sürecek.''  Prof. Dr. Bingür Sönmez de Lefter'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. 

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