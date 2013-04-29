T24 LogoT24 Logo
Gündem

ORC'nin son yerel ve genel seçim anketi: MHP düşüşte

ORC'nin son yerel ve genel seçim anket sonuçlarına göre CHP oyunu artırırken, MHP düşüşte

29 Nisan 2013 13:43

Geçtiğimiz günlerde masasındaki anket sonuçlarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son anket sonuçlarında CHP'yi geçtiklerini, sırada AKP olduğunu açıklamıştı. Ancak ORC'nin Nisan ayının son haftasında yaptığı yerel ve genel seçim anket sonuçlarına göre, CHP oy oranını artırırken MHP'nin oy oranının düştüğü görülüyor.

ORC'nin Nisan ayının son haftasında yaptığı yerel seçim ve genel seçim anket sonuçlarına göre AKP birinci parti. Genel seçim anketinde yüzde 48.7 oranında oy alan AKP yerel seçimde ise yüzde 45.3 oy aldı.

 

CHP oyunu artırdı

 

Genel seçim anketinde yüzde 26.5 oy alan CHP yerel seçimde oy oranını yüzde 29.4'e kadar çıkardı.

 

MHP'nin oyu düştü

 

Genel seçimde yüzde 15.1 oy alan MHP yerel seçimde yüzde 14.8 oy aldı. Devlet Bahçeli ellerindeki son anketi geçtiğimiz hafta yayınlamış ve CHP'nin oy oranını geçtiklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

anketorcmhpchpakpsonuçyerel seçimgenel seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24