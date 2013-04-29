ORC'nin son yerel ve genel seçim anketi: MHP düşüşte

Geçtiğimiz günlerde masasındaki anket sonuçlarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son anket sonuçlarında CHP'yi geçtiklerini, sırada AKP olduğunu açıklamıştı. Ancak ORC'nin Nisan ayının son haftasında yaptığı yerel ve genel seçim anket sonuçlarına göre, CHP oy oranını artırırken MHP'nin oy oranının düştüğü görülüyor.

ORC'nin Nisan ayının son haftasında yaptığı yerel seçim ve genel seçim anket sonuçlarına göre AKP birinci parti. Genel seçim anketinde yüzde 48.7 oranında oy alan AKP yerel seçimde ise yüzde 45.3 oy aldı.

CHP oyunu artırdı

Genel seçim anketinde yüzde 26.5 oy alan CHP yerel seçimde oy oranını yüzde 29.4'e kadar çıkardı.

MHP'nin oyu düştü

Genel seçimde yüzde 15.1 oy alan MHP yerel seçimde yüzde 14.8 oy aldı. Devlet Bahçeli ellerindeki son anketi geçtiğimiz hafta yayınlamış ve CHP'nin oy oranını geçtiklerini açıklamıştı.