T24 LogoT24 Logo
Gündem

ORC'nin eylül ayı anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Ankete göre, AKP tek başına iktidarı sağlayabiliyor...

18 Eylül 2015 13:22

1 Kasım seçimine 43 gün kala ORC araştırma şirketi partilerin alacağı tahmini oy oranını açıkladı.

32 ilde 2760 kişi ile 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, AKP yüzde 44, CHP yüzde 27.8, MHP 13.4, HDP de yüzde 11.4 oy alıyor. Bu sonuçlara göre AKP tek başına iktidar için gerekli olan 276 milletvekili sayısına ulaşabiliyor.

Ankette, katılımcıların yüzde 86'sı PKK'ya yönelik operasyonları desteklediğini söylüyor. "Türkiye'de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise yüzde 88,6'lık bir kesim "hayır" cevabını veriyor.

ETİKETLER

akpak partihdpchpmhp1 kasımtek başına iktidarseçimanketorcaraştırmayüzde kaç oy alıyoreylül ayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24