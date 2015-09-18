ORC'nin eylül ayı anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

1 Kasım seçimine 43 gün kala ORC araştırma şirketi partilerin alacağı tahmini oy oranını açıkladı.

32 ilde 2760 kişi ile 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, AKP yüzde 44, CHP yüzde 27.8, MHP 13.4, HDP de yüzde 11.4 oy alıyor. Bu sonuçlara göre AKP tek başına iktidar için gerekli olan 276 milletvekili sayısına ulaşabiliyor.

Ankette, katılımcıların yüzde 86'sı PKK'ya yönelik operasyonları desteklediğini söylüyor. "Türkiye'de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise yüzde 88,6'lık bir kesim "hayır" cevabını veriyor.