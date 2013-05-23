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ORC'nin araştırmasına göre en başarılı 10 milletvekili...

ORC araştırma şirketinin yaptığı ankette 'En başarılı 10 milletvekili' sıralamasında ilk sırayı CHP'li Gürsel Tekin aldı

23 Mayıs 2013 15:56

ORC (Objective Research Center), Türkiye'nin 81 ilinde 13 bin 680 kişiye "Türkiye'nin en başarılı 10 milletvekili"ni sordu. Verilen yanıtlara göre en başarılı milletvekilleri arasında 4 AKP'li, 3 CHP'li, 2 MHP'li, 1 de BDP'li milletvekili var. Sıralamanın ilk 3 sırasında 2 CHP'li milletvekili var.

İşte kabine üyelerinin araştırma dışında tutulduğu ORC anketine göre Meclis’in en başarılı 10 milletvekili:

Gürsel Tekin CHP %65,0
Nihat Zeybekçi AKP 61,3
Muharrem İnce CHP 60,6
Lütfü Türkkan MHP 58,5
Hüseyin Tanrıverdi AKP 56,7
Oktay Vural MHP 55,0
Nurettin Canikli AKP 53,8
Turgay Develi CHP 53,2
Ahmet Edip Uğur AKP 52,0
Sırrı Sakık BDP 51,2

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