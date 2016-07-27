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ORC’nin anketine göre, halkın yüzde 91’i idam istiyor!

Darbe soruşturmasına yönelik operasyonlara destek verenlerin oranı yüzde 96

27 Temmuz 2016 12:51

ORC Araştırma Şirketi'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı anketine göre, halkın yüzde 91.5'i idamın geri gelmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 95’i de cuntayı Gülen cemaatine atfedilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığına inanıyor.

22-24 Temmuz arasında 1656 kişi ile 33 ilde yapılan anketin sonuçlarına göre, darbe girişimi sonrası başta kamu kurumları olmak üzere çoğunluğu Gülen cemaatine yakın okul, dernek, hastane ve üniversitelerdeki kapatma ve görevden almalara destek verenlerin oranı yüzde 96.

Liderlere güven oylamasının da sorgulandığı ankette, halkın yüzde 79’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güveniyor.

Anketten öne çıkan sonuçlar şöyle:

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