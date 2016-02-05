ORC'nin anketine göre halkın ne kadarı başkanlık istiyor?

ORC Araştırma Şirketi'nin anketine göre; ankete katılanların yüzde 56.1'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "şahsi meselem değil" dediği başkanlık sistemini destekledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ORC Araştırma Şirketi'nin 27 Ocak-3 Şubat arasında 30 büyükşehirde 8 bin 329 kişi ile yüz yüze anket tekniği ile yaptığı "Halkın Başkanlık Sistemi'ne Bakışı" araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye nüfusunun yüzde 78'ini kapsayan araştırmada, başkanlık sistemine destek yüzde 56.1 çıktı. Destek verenlerin yüzde 51'i 'Türkiye'nin daha da güçleneceğini' düşündüğü için başkanlığa olumlu bakıyor.

Başkanlığa en çok destek veren il Konya

Başkanlık sistemine desteğin en çok olduğu il yüzde 82.7 ile Konya oldu. İstanbul'dan yüzde 59.7, Ankara'dan ise 57.2 destek çıktı. Araştırmada AKP seçmeninin yüzde 95'i başkanlık sistemine destek verdi. Yüzde 55'le diğer parti seçmenleri ikinci sırada yer aldı. CHP seçmeninde bu oran yüzde 5.7, MHP'de yüzde 28, HDP'de ise yüzde 8.1 çıktı.

Anketten, vatandaşın geleceğe güvenle baktığını sonucu çıktı. "Gelecekten ümitli misiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 83.5'i "Evet" diye yanıt verdi.

