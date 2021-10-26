ORC Araştırma Genel Müdürü Pösteki: AK Parti’nin oy kaybı 10 puanın üzerinde

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AKP'nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiğini belirterek, "AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir" dedi.

Pösteki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin oy kaybına neden olan nedenleri şöyle sıraladı, "Yaptığımız araştırmalara göre Ak Parti’nin oy kaybı 10 puanın üzerinde. Bu oy kaybının sebepleri; Ekonomi; 5 Puan, Kötü yönetim; 3 Puan, Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan" dedi.

"Ekonomi nedeniyle AKP'nin kaybettiği oylar DEVA ve Gelecek Partisi'ne gitti"

Pösteki yaptığı paylaşımlara şöyle devam etti:

"Bu durumda Ekonomi düzelse dahi, Yönetimdeki Kötüleşme, Demokrasiden Geriye Gidiş ve Adalet konuları düzelmeden (bu üç konu da doğrudan başkanlık sisteminin getirdikleriyle ilgili), AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir.

Bu sebeple AK Parti’nin eski oy oranlarına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz.

Bununla birlikte ekonomi sebebiyle AK Parti’den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne, Demokrasiden Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İyi Parti’ye yöneldiğini görebiliyoruz."