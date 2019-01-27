ORC Araştırma Genel Koordinatörü: AK Parti ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor

Yerel seçimlere 63 gün kala, siyasi partiler adaylarının büyük çoğunluğunu duyurdu. Araştırma şirketleri de seçimler yaklaşırken yarışa katılacak partilerin oy oranlarına ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı. ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, hem geçen hafta sonuçlarını duyurdukları anketin detaylarını değerlendirdi hem de seçime ilişkin öngörülerini açıkladı.

Hafta içinde açıkladıkları ankete göre, Bursa ve Eskişehir'in el değiştireceğini ifade eden Mehmet Pösteki, Balıkesir ve Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının başa baş bir yarış içinde olduğunu belirtti. Pösteki, ekonomideki duruma atıf yaparak, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" ifadelerini kullandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Pösteki, İstanbul’daki durum için "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlık problemi her geçen gün azalıyor. Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı süreci sıkıntı yaratmaya başladı. Durum kafa kafaya" dedi.

Pösteki, ekonomideki dalgalı seyrin seçim sonucuna da etki edebileceğini ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğine değinerek, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" diye konuştu.