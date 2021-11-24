ORC Araştırma’dan seçim anketi: Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçiyor

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 17-23 Kasım 2021 tarihinde vatandaşlara yönelttikleri "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun sonuçlarını paylaştı.

Pösteki’nin aktardığı sonuçlara göre, bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 40,0, Millet İttifakı yüzde 41,2 oy alıyor.

AKP’ye oy verenlerin oranı yüzde 30,9; CHP’ye yüzde 25,7; İyi Parti’ye yüzde 15,5; MHP’ye yüzde8,4; deva Partisi’ne yüzde 3,7; Gelecek Partisi’ne yüzde 2i5; Saadet Partisi’ne yüzde 1,3. Diğer partilere giden oy oranı ise yüzde 2,9 oldu.